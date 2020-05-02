В Бурятии 330 жителей наказаны за нарушение режима самоизоляции

Полиция продолжает работу по привлечению граждан к административной ответственности



МВД по Республике Бурятия продолжает работу по привлечению к административной ответственности по ст. 6.3 КоАП РФ граждан, нарушивших постановления территориальных органов Роспотребнадзора по изоляции в домашних условиях либо самовольно покинувших обсервационные и карантинные учреждения. Санкции данной статьи предусматривают для физических лиц наложение штрафа в размере от 15 до 40 тысяч рублей.



Как напоминают сотрудники Роспотребнадзора, по прибытии на территорию республики из-за границы и других регионов страны каждый прибывающий получает постановление санитарных врачей об обязательной изоляции на весь инкубационный период коронавирусной инфекции 14 дней. Такой же карантин обязаны соблюдать лица, контактировавшие с заболевшими COVID-19.



Как сообщают в пресс-службе Роспотребнадзора, по состоянию на 30 апреля 2020 года за весь период действия ограничительных мероприятий составлено 330 протоколов за нарушение режима самоизоляции.





Фото: "Номер один"