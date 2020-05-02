В Улан-Удэ изменится схема движения одного из маршрутов

Причина – ремонт дорожного покрытия



С 5 мая по 30 июня в Улан-Удэ будет закрыт сквозной проезд по улицам Медицинская и Красной Звезды. Причина - ремонт дорожного покрытия указанных улиц. На эти цели в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выделено 27 млн. рублей, сообщили в Управлении дорожного строительства Комитета по строительству Администрации г. Улан-Удэ.



Помимо укладки нового асфальта в рамках дорожных работ на пересечении ул. Красной Звезды с ул. Бабушкина произведут реконструкцию перекрестка и установят светофор. На ул. Медицинская сделают колодец для сбора ливневых вод. Также на перекрёстке ул. Бабушкина с ул. Медицинская увеличат радиус поворота, чтобы грузовые автомобили - длинномеры смогли свободно «вписываться» в него со стороны ул. Бабушкина.

Водителей транспортных средств просят быть внимательными и выбирать пути объезда согласно установленным дорожным знакам.



Кроме того, с 4 мая по 1 июля временно изменится схема движения маршрута № 28. Это также связано с проведением дорожного ремонта на улицах Медицинская и Красной Звезды. Автобусы указанного маршрута будут следовать в объезд закрытого для движения участка по ул. Медицинская и ул. Красной Звезды через ул. Больничная, бульвар Карла Маркса, далее - по утвержденной схеме. Остановка «Прямая» на период работ исключается из пути следования маршрута.



Фото: пресс-служба администрации Улан-Удэ.



