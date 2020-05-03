В Улан-Удэ грядет массовое отключение электричества

Ремонтные работы на сетях запланированы на 7 мая



В связи с ремонтом в электросетях и на оборудовании ПО ГЭС филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго» электричества 7 мая не будет по адресам:



- ул. Сиреневая 2, ул. Огуречная 92, ул. Мира 1-42, ул. Радикальцева 1-10, ул. Составная 4-7, ул. Березовая 4Б с 10-00 до 16-00;



- ул. Береговая 1-17, пер. Воровского 1-42, ул. Ключевая 2, 17, ул. Оцимика 39-41, УПК-1 ул. Оцимика 20, ООО «Байкал Алко» ул. Новокузнецкая 1, с 09-00 до 18-00;



- Иволгинский пер. 5-12, Новый пер. 18-46 с 09-00 до 17-00;



- ул. Заиграевская 2-12, ул. Краснодонская 1-8 с 09-00 до 17-00;



- КНС «Европа», ж/к «Европа» с 9-00 до 17-00;



- Насос № 1,2 (МУП «Водоканал»), Котельная школы № 23 по ул. Авиационная 8 («У-УЭК» филиал ПАО «ТГК-14»), школа №23, Скважина, Подсобное хоз-во 131 - 133, ул. Черемшинская 17, Школа № 38 , п. Зеленый 33-49, ул. Моховая 2, п. Загорск 8-88, ул. Лучистая 15-76, ул. Ольховая 30-69, ул. Комарова 72-100, коллективный сад «Пионер», ул. Кошевого 1-33, ул. Тюленина 2-29, ул. Смирнова 1-15, ул. Громовой 8-16, ул. Земнухова 1-23, ул. Парижской Коммуны 1-22, ул. Шевцовой 1-10, ул. Гавань1-58, ул. Авиационная 41-123, Железнодорожников 3-48, Таганская 2-44. (ВЛ-10кВ ф.9 РП-30 с 9-00 до 17-00;



- 125 квартал, 126 квартал с 12-00 до 17-00;



- Автоцентр 100, СТО с 13-00 до 17-00;



- СНТ «Пищевик» проезд №2-9, проезд №21-25 с 09-00 до 13-00;



- СНТ «Пищевик» проезд №10-20 с 13-00 до 17-00;



- ул. Аргунская 1-69, ул. Зейская 1-43, ул. Псковская 1-15, ул. Сумская 1-37, переулок Сумской 1-39, ул. Тологойская 35-43 с 09-00 до 18-00.



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