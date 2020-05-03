В Бурятии общее число зараженных COVID-19 достигло 373

Прирост за сутки составил 18 случаев



По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8.00 часов 03.05.2020 зарегистрировано 373 (+18) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-2019. Из них успешно завершили лечение и выписались из больницы 102 человека, умерло 4 человека, проходят лечение в стационарах 223 больных. В данный момент осуществляется госпитализация 5 пациентов. В пансионате с легким течением COVID-19 наблюдаются 39 человек.



Проводятся противоэпидемические мероприятия, включающие определение границ эпидочагов, определение круга контактных лиц, организация их медицинского наблюдения и лабораторного обследования, а также проведение необходимых дезинфекционных мероприятий. На сегодня круг контактных лиц составляет 1384 человека, все лабораторно обследованы. Продолжаются дезинфекционные мероприятия в домашних очагах и по месту работы. На сегодня дезинфекция проведена на общей площади 336 696 кв. м. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, ситуация на контроле.



На 8:00 ч. 03 мая в инфекционных стационарах с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 223 больных, из них 19 детей (из них 3 ребенка с пневмонией).



В пансионате для пребывания граждан с новой коронавирусной инфекцией с легким течением заболевания на 08.00 ч. 03.05.2020 на амбулаторном лечении находится 39 чел. с COVID-19.



Всего выздоровели от COVID-19 – 102 человек, в т.ч. за прошедшие сутки выписано 4 человека с COVID-19 с выздоровлением.



Всего умерло от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией - 4 чел. (06.04.2020, 14.04.2020, 28.04.2020, 29.04.2020).



В ГБУЗ «РКИБ» в отделении реанимации находятся 5 тяжелых взрослых пациентов с COVID-19, из них 1 больной на ИВЛ.



В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а», на 08.00 ч. 03.05.2020 находится в отделении реанимации 7 тяжелых взрослых пациентов с COVID-19 (в том числе старше 65 лет - 4 чел.), из них 1 больной COVID-19 в возрасте 89 лет - на ИВЛ.



В шести обсерваторах на 03.05.2020 г. на 08.00ч. находится 181 человек (в том числе в ГАУЗ «ДРКБ», п. Сотниково - 72 чел., в социально-оздоровительном отделении Госпиталя – 36 чел., в ЦВМ на Верхней Березовке – 26 чел., ЦВМ Оранж Хаус - 16, Горячинск – 25, в Кижингинском районе – 6 чел.).

В клинико-диагностических лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия» и 5 медицинских организаций (ГБУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер им. Г.Д. Дугаровой», ГАУЗ «РКБ им. Н.А. Семашко», ГБУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница», ГБУЗ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД», ГАУЗ «Республиканский кожно-венерологический диспансер») за сутки проведено исследований от 1283 человек, с нарастающим итогом – 35 937 человека. Тест-системы для лабораторного исследования в Республике Бурятия имеются в достаточном количестве.



На «горячую линию» Минздрава РБ (телефон 8-3012-37-95-32) за прошедшие сутки поступило 374 обращений по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) (всего с нарастающим итогом – 20205 обращений). Работа операторов на многоканальном телефоне «горячей линии» продолжается в круглосуточном режиме. По вопросам коронавирусной инфекции обращения также принимает диспетчерская служба 112. По вопросам профилактики коронавирусной инфекции необходимо обращаться по телефонам 41-24-44, 33-27-50 и 89021 69 35 40



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