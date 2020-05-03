Сегодня в Бурятии ожидается высокая пожарная опасность

Спасатели напоминают жителям республики, что разводить костры и палить траву нельзя



Спасатели Бурятии напоминают, что в период действия особого противопожарного режима гражданам запрещается разводить костры, выжигать сухую траву, мусор и проводить пожароопасные работы. К тому же, по данным Бурятского гидрометцентра, 3 мая ожидается высокая пожарная опасность (4 класс) в Баргузинском, Баунтовском, Еравнинском и Хоринском районах. Об \том сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.



"Только за прошедшие сутки в Бурятии зарегистрировано 25 пожаров, из них 20 раз пожарно-спасательные подразделения Бурятии реагировали на загорания сухой травы и мусора. Органами надзорной деятельности в течение суток за нарушение правил пожарной безопасности составлено 13 протоколов. Помните, что любое небрежное обращение с огнем может привести к тяжелым последствиям как в населенных пунктах, так и в лесной и степной зоне. Так, сухостой горит стремительно и огонь легко может перекинуться на надворные строения и дома", - сообщили в пресс-службе.



Важно соблюдать технику безопасности и дома: своевременно проверять исправность электрооборудования, электропроводки, розеток, щитков, штепсельных вилок, а также печного и газового отопления. Не бросайте непотушенные окурки и спички на землю, в том числе с балконов.



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