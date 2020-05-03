Улан-Удэ в билетах ПДД: разворот на Лимонова

Автоликбез от победителя конкурса "Лучший инспектор ДПС" Саяна Будаева

Сегодня в рубрике - разворот

Каждое воскресенье публикуем разъяснения для вас, автомобилисты. Кто-то узнает новое, кто-то вспомнит правила. Хорошей дороги!



Cправка:



Саян Будаев победитель конкурсов профессионального мастерства «Лучший инспектор ДПС», «Лучший Госинспектор БДД» Саян Будаев делится с читателями-автолюбителями "Номер один" правилами безопасного движения в городе.



Саян Будаев, бывший госинспектор ДПС, победитель нескольких конкурсов профмастерства расскажет коротко и ясно, как избежать проблем на дороге.Перекрёсток улиц Октябрьская и Лимонова. Выполняя разворот на этом перекрёстке, Вам придётся использовать для движения участок проезжей части, имеющий двустороннее движение. Поэтому, выезжая на перекрёсток, Вы можете продолжить движение только по правой стороне этого участка проезжей части (п.1.4 ПДД) т.е. по траектории А (Левым бортом ТС к центру) Соблюдайте ПДД и Будьте здоровы!Кстати, картинка из официального приложения ГИБДД. В правилах ПДД запечатлен Улан-Удэ!Фото: "Номер один"