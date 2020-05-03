В Улан-Удэ ДРКБ и БСМП продолжают работу в штатном режиме

Медсестра с COVID-19 госпитализирована



29 апреля в пульмонологическое отделение Республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко поступил пациент с предварительным диагнозом «внебольничная пневмония». После проведения рентгенографии грудной клетки диагноз был снят. Пациент госпитализирован в Больницу скорой медицинской помощи в реанимационное отделение с диагнозом «ишемическая болезнь сердца и стенокардия». В связи с тем, что у пациента был предварительный диагноз "внебольничная пневмония", он был обследован на COVID-19.



Поскольку первое лабораторное исследование дало сомнительный результат, было принято решение о проведении дополнительного исследования. Результат повторного анализа– отрицательный. Все отделения БСМП продолжают работу в штатном режиме.



1 мая диагноз COVID-19 установлен медицинской сестре реанимационного отделения Детской республиканской клинической больницы, которая с 13 по 24 апреля проводила отпуск в селе Могсохон Кижингинского района. Проведен весь комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий, проведена дезинфекция по местам пребывания заболевшей. Медицинский работник госпитализирован. Пациенты и сотрудники больницы не пострадали, тем не менее будут приняты меры предосторожности, и в течение 14 дней за ними будет осуществляться дополнительное медицинское наблюдение.



Фото: "Номер один"

