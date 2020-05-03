В Бурятии запретили все публичные религиозные обряды

В регионе же есть факты заражения коронавирусной инфекцией во время служений



В субботу, 2 мая, на совещании Республиканского оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией было отмечено, что массовые мероприятия, включая молебны, семейно-родовые обряды и поклонения «обоо тахилга», «тайлган» и т.д., которые традиционно начинаются в мае-июне, также попадают в под определение «массовые мероприятия», и также на них распространяются ограничения. Соответствующее письмо Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия направило руководителям религиозных конфессий.



В Бурятии уже есть факты заражения коронавирусной инфекцией во время религиозных служений. В настоящий момент в очагах заражения продолжается комплекс противоэпидемических мероприятий для купирования инфекции.



Для недопущения подобных случаев распространения коронавирусной инфекции Республиканским оперативным штабом даны поручения главам муниципальных образований республики по усилению контроля по недопущению массовых мероприятий.



- Убедительно прошу Вас ограничить сейчас проведение молебнов, обрядовых мероприятий с участием верующих. В республике продолжают действовать ограничительные мероприятия, режим самоизоляции. Сегодня мы с Вами, как и весь мир, переживаем сложный период. И именно сегодня мы можем и должны проявить максимум заботы о своих ближних, - обратился к жителям Бурятии главный государственный санитарный врач по Республике Бурятия Сергей Ханхареев.



Напоминаем, оперативным штабом на территории Бурятии запрещено проведение всех массовых мероприятий. Всем жителям республики необходимо соблюдать режим ограничительных мероприятий для обеспечения безопасности своего окружения. На сегодняшний день в Бурятии зарегистрировано



Фото: pixabay.com

В субботу, 2 мая, на совещании Республиканского оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией было отмечено, что массовые мероприятия, включая молебны, семейно-родовые обряды и поклонения «обоо тахилга», «тайлган» и т.д., которые традиционно начинаются в мае-июне, также попадают в под определение «массовые мероприятия», и также на них распространяются ограничения. Соответствующее письмо Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия направило руководителям религиозных конфессий.В Бурятии уже есть факты заражения коронавирусной инфекцией во время религиозных служений. В настоящий момент в очагах заражения продолжается комплекс противоэпидемических мероприятий для купирования инфекции.Для недопущения подобных случаев распространения коронавирусной инфекции Республиканским оперативным штабом даны поручения главам муниципальных образований республики по усилению контроля по недопущению массовых мероприятий.- Убедительно прошу Вас ограничить сейчас проведение молебнов, обрядовых мероприятий с участием верующих. В республике продолжают действовать ограничительные мероприятия, режим самоизоляции. Сегодня мы с Вами, как и весь мир, переживаем сложный период. И именно сегодня мы можем и должны проявить максимум заботы о своих ближних, - обратился к жителям Бурятии главный государственный санитарный врач по Республике Бурятия Сергей Ханхареев.Напоминаем, оперативным штабом на территории Бурятии запрещено проведение всех массовых мероприятий. Всем жителям республики необходимо соблюдать режим ограничительных мероприятий для обеспечения безопасности своего окружения. На сегодняшний день в Бурятии зарегистрировано 373 случая заражения коронавирусной инфекцией Фото: pixabay.com