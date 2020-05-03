В Бурятии новый очаг COVID-19 выявлен в психоневрологическом центре

В Бурятии сегодня диагноз COVID-19 подтвержден у двух работников Баянгольского психоневрологического центра – медицинской сестры и технического работника, сообщили в пресс-службе правительства республики.
В ходе эпидемиологического расследования установлено, что оба сотрудника заступили на смену 1 мая вместе с остальными 32 работниками по решению директора учреждения после окончания карантина, но без результатов теста на коронавирус учреждения и без согласования с министерством. А 3 мая были получены результаты анализов на коронавирусную инфекцию.
Вместе с тем, согласно протоколу заседания оперативного штаба министерства социальной защиты населения Бурятии, который состоялся 29 апреля, учреждения должны были следовать следующему алгоритму действий - «заступающую очередную смену подведомственных учреждений допускать только после сдачи тест-анализов на коронавирусную инфекцию и при наличии отрицательных показаний». В Баянгольском психоневрологическом центре сотрудники заступили во вторую смену, не дождавшись результатов тест-анализов, и приступили к работе.
На совещании Республиканского оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией министерству социальной защиты населения Бурятии поручено провести проверку по этому инциденту.
В настоящий момент продолжаются противоэпидемические мероприятия, включающие определение границ эпидочагов, определение круга контактных лиц, организация их медицинского наблюдения и лабораторного обследования, дезинфекция помещений. Круг контактных лиц по этому очагу составляет 239 человек, из которых 32 сотрудника центра.
В адрес главы Закаменского района республиканским управлением Роспотребнадзора выдано предписание о вводе режима ограничительных мероприятий на территориях сельских поселений «Баянгольское» и «Мылинское» с 3 мая.
Как сообщал «Номер один»
в Бурятии сегодня было зарегистрировано 373 (+18) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-2019. Из них успешно завершили лечение и выписались из больницы 102 человека, умерло 4 человека, проходят лечение в стационарах 228 больных. В пансионате для пациентов с легким течением COVID-19 наблюдаются 39 человек.
Фото: egov-buryatia.ru
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