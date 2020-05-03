В Бурятии регоператора поддержат при его отказе от пени и штрафов

Их начисление физическим и юрлицам в марте-мае признано нецелесообразным



Глава Бурятии Алексей Цыденов дал сегодня поручение изыскать возможность финансовой поддержки «мусорного» регоператора за счет регионального бюджета при условии, что «ЭкоАльянс» не будет начислять пени и штрафы юридическим и физическим лицам за просрочку оплаты в марте, апреле и мае.



Поручение дано на совещании по вопросам организации вывоза отходов региональным оператором. Участники совещания заслушали доклад нового директора компании Алдара Бальжирова, вступившего в должность 10 марта, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Отмечено, что в марте, апреле и начале мая произошло резкое падение платежей от населения и юридических лиц за услуги вывоза мусора. Соответственно, выросла задолженность «ЭкоАльянса» перед перевозчиками.



«Регоператору необходимо оказать финансовую поддержку. На федеральном уровне уже принято решение о выделении средств из федерального бюджета всем региональным операторам в стране на частичное покрытие выпадающих доходов», - отметил Алексей Цыденов.



Генеральному директору ООО «ЭкоАльянс» поручено обеспечить взаимодействие с перевозчиками с целью организации своевременного вызова мусора. Кроме того, перед Алдаром Бальжировым поставлена задача предоставить отчет и анализ эффективности работы и рациональности использования финансовых средств за 2019 год. А также до 1 июня - представить план работы регоператора в условиях ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции и текущей экономической ситуацией.



Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами начал работу в Бурятии 1 апреля 2019 года. 13 января 2020 года в составе учредителей ООО «ЭкоАльянс» произошли изменения: 50% в уставном капитале компании перешло к АО «Республиканский мусороперерабатывающий завод», находящемуся в собственности республики. Предприятие отвечает за весь цикл обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) с момента погрузки таких отходов в мусоровоз в местах накопления до сортировки, утилизации, обезвреживания и захоронения. Управляющие организации многоквартирных домов, собственники частных домов и нежилых помещений обязаны заключить договоры с региональным оператором на вывоз ТКО.



Фото: egov-buryatia.ru



