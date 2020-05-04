В Бурятии общее число случаев COVID-2019 перевалило за 400

В Бурятии сегодня зарегистрировано 407 (+34) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-2019, сообщили в минздраве республики.
Из 34 новых случаев COVID-19: три человека прибыли из других регионов, 18 человек – из числа контактных в Кижингинском районе, 13 человек – контактные с другими ранее выявленными случаями COVID-19.
Успешно завершили лечение и выписались из больницы 105 человек, умерло 4 человека, проходят лечение в стационарах 221 человек. На амбулаторном лечении находятся 77 человек, из них в пансионате для пребывания граждан с новой коронавирусной инфекцией с легким течением заболевания находится 63 больных COVID-19.
Круг контактных лиц составляет 1451 человек, все лабораторно обследованы.
В инфекционных стационарах с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 19 детей (из них три ребенка с пневмонией). В реанимации пять тяжелых взрослых пациентов с COVID-19, больных на ИВЛ нет.
В шести обсерваторах наблюдаются 177 человек.
Как сообщал «Номер один»
, новый очаг коронавируса выявлен накануне в Закаменском районе.
Фото: pixabay.com
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