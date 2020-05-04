В Улан-Удэ колледж искусств получил три пианино

Нацпроект «Культура» дал также возможность закупить мольберты и мини-типографию



Три российских пианино «Николай Рубинштейн» общей стоимостью более 1,5 млн рублей поступили в Улан-Удэ в колледж искусств им. П.И. Чайковского. В распоряжении студентов также появились 20 мольбертов стоимостью около 400 тыс рублей и мини-типография стоимостью более 500 тыс рублей, сообщили в правительстве Бурятии.



Это стало возможными благодаря реализации национального проекта «Культура», разработанного и утвержденного во исполнение «майского» указа президента России Владимира Путина.



«Наш колледж искусств готовит кадры по 12 специальностям. При этом студенты обучались на инструментах, купленных еще в 70-е годы. Нам особенно важно было обеспечить колледж пианино не только потому, что это дорогой инструмент. Еще это основной инструмент, который применяется в обучении музыкантов всех специальностей», - рассказала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.



Колледж искусств им. П.И. Чайковского – старейшее образовательное учреждение культуры и искусства республики - в 2021 году он отметит 90-летие. Здесь обучаются 500 будущих специалистов в области профессионального музыкального, декоративно-прикладного, циркового, хореографического, актерского, звукооператорского искусств, народного художественного творчества, социокультурной деятельности, живописи и дизайна.



«Для профессионального становления музыканта самое главное - обучение на качественном инструменте. Поэтому одной из приоритетных задач колледжа является постоянное обновление парка инструментов, его поддержка на достойном уровне. Фортепиано нужно каждому студенту, ведь от качественно звучащего инструмента зависит культура звукоизвлечения, формирование и развитие музыкального слуха», - отметил директор колледжа Баир Турбянов.



Поступившие инструменты - первые приобретения в этом году по нацпроекту «Культура». В течение 2020 года колледж получит крупную партию музыкальных инструментов, мебель, в том числе специализированную, учебную литературу, компьютеры, звуковое оборудование на сумму более 10 млн рублей.



В 2019 году в рамках национального проекта «Культура» по детским школам Бурятии распределены 26 пианино. Министр культуры республики Соелма Дагаева подчеркнула, что в рамках национального проекта до 2024 года оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств продолжится.



Фото: egov-buryatia.ru

