В Бурятии для фермеров и садоводов открыли канал в YouTube

Информационно-методологический центр минсельхозпрода Бурятии открыл канал в YouTube специально для тех, кто желает развивать село и сельское хозяйство, сообщили в пресс-службе ведомства.
На сегодняшний день в видеоархиве канала
уже пять видео. В одних роликах эксперты рассказывают, как правильно организовать КФХ, выбрать саженцы, какими мерами государственной поддержки могут воспользоваться аграрии Бурятии. В других – просто делятся советами. Например, какие сорта облепихи лучшие в мире, сколько литров молока нужно, чтобы получить 1 кг крафтого сыра. Или лайфхак для тех, кто не знает, как оформить участок сельхозземель в аренду или в собственность в нашем регионе.
«Находясь на «удаленке» мы решили завести свой YouTube - канал, чтобы можно было делиться советами по актуальным вопросам, увидеть опыт других фермеров, узнать о мерах государственной поддержки сельхозбизнеса. В планах и дальше привлекать разных экспертов, пообщаться с успешными фермерами», - рассказала руководитель информационно-методологического центра минсельхозпрода Бурятии Аюна Цыренжапова.
Одним первых героев выпуска стал создатель крафтовой сыроварни в Бурятии Дандар Галанов. Он прошел фермерский акселератор «Азбука предпринимательства» в феврале этого года. Благодаря сопровождению проекта сотрудниками центра начинающий фермер запустил производство натуральных сыров за считанные дни.
Веселые и вместе с тем полезные ролики уже находят своего зрителя – подписчики пишут комментарии и просят рассказать больше ценных советов о деревенской жизни.
Фото: egov-buryatia.ru/minselhoz
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