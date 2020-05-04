Из отдаленных районов Бурятии больных COVID-19 эвакуирует санавиация

Региональный штаб привлекает самолет Л-410 и вертолет Ми-8АМТ с медицинским модулем местных авиакомпаний







В Бурятии региональный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией поручил минздраву заключить договоры за счет федеральных средств на рейсы санитарной авиации, сообщили в пресс-службе правительства республики.



«Байкальская авиационная компания предоставила самолет Л-410 и компания «Баргузин» - вертолет Ми-8 с медицинским модулем. Уже вывезены пять пациво пациентов с легкой формой коронавирусной инфекции Северобайкальска», - сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.



В рамках федерального проекта по обеспечению доступности медицинской помощи в труднодоступных населенных пунктах республике выделено 200 млн рублей на проведение эвакуации пациентов с применением воздушных судов. Благодаря реализации проекта врачи разных профилей будут выезжать в районные больницы и проводить экстренные операции, эвакуировать пострадавших из отдаленных районов для получения высокотехнологичной медицинской помощи в условиях республиканских стационаров. Бригады санавиации будут участвовать и в оказании медицинской помощи пациентам с COVID-19.



Напомним, в шести районах Бурятии и городе Северобайкальск созданы и работают межрайонные центры для госпитализации пациентов с легкой формой COVID-19. При тяжелой форме пациент подлежит немедленной медицинской эвакуации в Улан-Удэ силами санитарной авиации.



Коронавирусная инфекция, сначала проявившаяся в столице Бурятии, сейчас распространилась на ряд районов республики, включая отдаленные северные и горные.



Фото: egov-buryatia.ru

