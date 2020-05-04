В Забайкалье число случаев COVID-19 выросло до 215

Кроме Читы заболевшие есть в одиннадцати сельских районах







В Забайкалье на сегодня подтверждено 215 случаев новой коронавирусной инфекции, 12 проц заболевших – дети, сообщает официальный портал краевой администрации.



Всего за сутки выявлено 14 новых случаев, все заболевшие доставлены в медучреждения региона. Выздоровело 67 человек.



Заболевания зарегистрированы в Чите, Улетовском, Чернышевском, Нерчинском, Могойтуйском, Забайкальском, Оловяннинском, Акшинском, Борзинском, Могочинском, Агинском, Карымском районах.



Со 2 мая жители Читы и Читинского района могут подтверждать законность своего нахождения вне места проживания (пребывания) с помощью цифровых пропусков. При следовании к месту работы со 2 мая гражданин оформляет временный пропуск самостоятельно, а с 7 мая это станет обязанностью работодателя.



Фото: 75.ru

