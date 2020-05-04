В Бурятии за три праздничных дня выявлено 850 нарушений ПДД

Игнорируя самоизоляцию, пьяные жители республики садятся за руль



В Бурятии с 1 по 3 мая сотрудники госавтоинспекции зарегистрировали 34 дорожно-транспортных происшествия с механическими повреждениями, в том числе три ДТП с пострадавшими, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.



Так, накануне около 17:30 в Заиграевском районе 27-летний водитель автомашины «Хонда Фит», следуя со стороны поселка Новоильинск в направлении поселка Илька, на 100-м километре автодороги Улан-Удэ – Заиграево – Кижинга – Хоринск не справился с управлением. Иномарка съехала с дороги и опрокинулась. В результате ДТП водитель с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение.



Всего инспекторы ДПС выявили 850 нарушений правил дорожного движения. Задержаны и отстранены от права управления транспортными средствами 56 водителей с признаками опьянения: по статье 12.8 КоАП РФ - 33 человека (за управление транспортом в состоянии опьянения); по статье 12.26 КоАП РФ - 9 человек (за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения). За повторное управление автомашиной в состоянии опьянения или повторный отказ от прохождения освидетельствования в течение года задержаны 14 водителей.



Фото: МВД по Бурятии

