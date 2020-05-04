Карантин нарушил планы россиян на майские

Почти три четверти россиян остались на майские праздники дома, соблюдая режим самоизоляции, сообщает портал SuperJob
который выяснил, где россияне планировали провести 1—11 мая.
Режим самоизоляции скорректировал планы россиян на весенние праздники. Так, в прошлом году майские праздники проводил дома лишь 41% россиян, сейчас - 73%. Число респондентов, планирующих поездку на дачу или в деревню, по сравнению с 2019 годом сократилось более чем в два раза (16 и 7% соответственно). Каждый десятый проведет праздники на рабочем месте.
Россияне массово отказались от прогулок на природе, поездок по России и за рубеж, а также посещения гостей. Если раньше среди прочих вариантов досуга на майские россияне называли посещение бани, тренировок, участие в первомайских шествиях, то сегодня - прогулки в парке в обход запретов властей.
Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 281. Время проведения: 29-30 апреля 2020 года. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет. Размер выборки: 1000 респондентов.
Фото: «Номер один»
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