В Бурятии коронавирусом заболел военнослужащий

Его госпитализировали, контактные лица установлены и помещены на карантин
В Бурятии 2 мая в ходе проведения планового отбора проб на наличие возбудителя коронавирусной инфекции в воинской части, дислоцированной в республике, анализ одного из военнослужащих показал положительный результат, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Инфицированный военнослужащий незамедлительно доставлен в инфекционный стационар, где получает необходимое лечение. Его состояние удовлетворительное. Все контактировавшие с пациентом установлены, помещены на карантин и находятся под постоянным наблюдением специалистов.
В воинской части на постоянной основе продолжается дальнейшая диагностика военнослужащих, дезинфекция и санитарная обработка всех помещений и материальных средств.
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