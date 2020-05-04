В Бурятии коронавирусом заболел военнослужащий

Его госпитализировали, контактные лица установлены и помещены на карантин



В Бурятии 2 мая в ходе проведения планового отбора проб на наличие возбудителя коронавирусной инфекции в воинской части, дислоцированной в республике, анализ одного из военнослужащих показал положительный результат, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.



Инфицированный военнослужащий незамедлительно доставлен в инфекционный стационар, где получает необходимое лечение. Его состояние удовлетворительное. Все контактировавшие с пациентом установлены, помещены на карантин и находятся под постоянным наблюдением специалистов.



В воинской части на постоянной основе продолжается дальнейшая диагностика военнослужащих, дезинфекция и санитарная обработка всех помещений и материальных средств.



Фото: structure.mil.ru

