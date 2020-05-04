Бурятия получила первую дополнительную партию средств защиты

Благотворительная помощь поступает из ДФО по поручению Юрия Трутнева

Первая партия благотворительной помощи из 6,9 тыс дополнительных комплектов индивидуальной защиты для медиков поступила в Бурятию по поручению полпреда президента России в ДФО Юрия Трутнева. Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ) при содействии минвостокразвития централизованно закупает и поставляет средства индивидуальной защиты и медицинское оборудование в дальневосточные регионы за счет внебюджетных средств, сообщила пресс-служба министерства.Всего в рамках программы по борьбе с распространением вируса COVID-19 на территории ДФО, реализуемой ФРДВ, в медицинские организации Бурятии поставляются 26,2 тыс респираторов, 13,3 тыс защитных очков для глаз, 30,4 тыс пар медицинских перчаток, 15,2 тыс защитных комбинезонов. Планомерная поставка будет вестись в течение мая.«Одна из основных задач - обеспечить врачей необходимыми средствами для безопасной работы, по максимуму обеспечить им безопасность здоровья и сохранность жизни. Для того, чтобы оперативно поставить в дальневосточные регионы медицинские средства и оборудование формируются закупки по линии Фонда развития Дальнего Востока и Арктики. Закупка идет за счет внебюджетных средств благодаря неравнодушной позиции и участию представителей бизнеса», - отметил Юрий Трутнев.Финансирование программы по борьбе с распространением вируса COVID-19 на территории ДФО осуществляется ФРДВ с привлечением средств крупных российских компаний. К программе уже присоединилось более двадцати организаций: ВЭБ.РФ, «Полюс», «ЕВРАЗ», «Русгидро», «Русская медная компания», «Колмар», «Русагро», холдинг RFP, Фонд Романа Абрамовича, Байкальская горная компания, СУЭК, SMNM Veco и ряд других компаний. Всего в дальневосточные регионы поставляется 100 тыс защитных комбинезонов, 108 тыс защитных очков, 200 тыс штук респираторов, 200 тыс штук медицинских перчаток.Наряду с централизованной закупкой средств индивидуальной защиты в пять регионов (Бурятия, Забайкальский край, Еврейская автономная область, Магаданская область, Камчатский край) Дальнего Востока направлена прямая финансовая помощь в размере 300 млн рублей. Из них Бурятия получила 90 млн рублей.Фото: minvr.ru