04.05.2020
Бурятия получила первую дополнительную партию средств защиты

Бурятия получила первую дополнительную партию средств защиты

Благотворительная помощь поступает из ДФО по поручению Юрия Трутнева    

Первая партия благотворительной помощи из 6,9 тыс дополнительных комплектов индивидуальной защиты для медиков поступила в Бурятию по поручению полпреда президента России в ДФО Юрия Трутнева. Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ) при содействии минвостокразвития централизованно закупает и поставляет средства индивидуальной защиты и медицинское оборудование в дальневосточные регионы за счет внебюджетных средств, сообщила пресс-служба министерства.



Всего в рамках программы по борьбе с распространением вируса COVID-19 на территории ДФО, реализуемой ФРДВ, в медицинские организации Бурятии поставляются 26,2 тыс респираторов, 13,3 тыс защитных очков для глаз, 30,4 тыс пар медицинских перчаток, 15,2 тыс защитных комбинезонов. Планомерная поставка будет вестись в течение мая.

«Одна из основных задач - обеспечить врачей необходимыми средствами для безопасной работы, по максимуму обеспечить им безопасность здоровья и сохранность жизни. Для того, чтобы оперативно поставить в дальневосточные регионы медицинские средства и оборудование формируются закупки по линии Фонда развития Дальнего Востока и Арктики. Закупка идет за счет внебюджетных средств благодаря неравнодушной позиции и участию представителей бизнеса», - отметил Юрий Трутнев.

Финансирование программы по борьбе с распространением вируса COVID-19 на территории ДФО осуществляется ФРДВ с привлечением средств крупных российских компаний. К программе уже присоединилось более двадцати организаций: ВЭБ.РФ, «Полюс», «ЕВРАЗ», «Русгидро», «Русская медная компания», «Колмар», «Русагро», холдинг RFP, Фонд Романа Абрамовича, Байкальская горная компания, СУЭК, SMNM Veco и ряд других компаний. Всего в дальневосточные регионы поставляется 100 тыс защитных комбинезонов, 108 тыс защитных очков, 200 тыс штук респираторов, 200 тыс штук медицинских перчаток.

Наряду с централизованной закупкой средств индивидуальной защиты в пять регионов (Бурятия, Забайкальский край, Еврейская автономная область, Магаданская область, Камчатский край) Дальнего Востока направлена прямая финансовая помощь в размере 300 млн рублей. Из них Бурятия получила 90 млн рублей.

Фото: minvr.ru
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