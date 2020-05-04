В Улан-Удэ росгвардейцы задержали похитителей аккумуляторов

Во дворе многоквартирного дома злоумышленники вскрывали припаркованные машины



Во время несения службы на маршруте патрулирования сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии получили сообщение о том, что в микрорайоне «Мясокомбинат» происходит кража.

Незамедлительно выехав на место преступления росгвардейцы заметили, как неизвестные пытаются выехать со двора жилого многоквартирного дома на автомобиле. Заблокировав выезд, правоохранители задержали двух подозрительных мужчин.



В ходе проверки было установлено, что задержанные, находящиеся в алкогольном опьянении, разбив стекла автомобильных дверей, пытались похитить аккумуляторные батареи. В первой поврежденной машине не было аккумулятора, а во время второй попытки сработала автосигнализация, и очевидцы сообщили в полицию об инциденте.



В отношении 26-летнего и 38-летнего задержанных улан-удэнцев, уже находящихся в оперативном розыске, возбуждено уголовное дело. Ведется следствие и проверяется причастность задержанных к аналогичным преступлениям, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



Фото: Росгвардия

