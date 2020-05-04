В Бурятии рост случаев COVID-2019 вызвали нарушения самоизоляции

В Бурятии, где продолжился рост числа заболевших COVID-2019
, главной его причиной стало нарушении ряда правил и рекомендаций по профилактике коронавирусной инфекции. Об этом заявил сегодня в обращении к населению главный государственный санитарный врач республики Сергей Ханхареев.
«На 4 мая у нас в республике зарегистрировано 407 случаев новой коронавирусной инфекции, 34 новых случая за последние сутки. В большинстве случаев мы фиксируем нарушение режимов изоляции, а в последние время инфицирование происходит по причине нарушения гражданами самоизоляции. Мы настоятельно просим всех максимально ограничить свой круг, не навещать родственников, друзей и близких. Особенно актуально это сейчас, в период майских праздников», - отметил Сергей Ханхареев.
Кроме того, по его словам, участились заносы вируса в учреждения и организации. «Мы просим всех работодателей, независимо от форм собственности, обратить особое внимание на утренний фильтр и термометрию сотрудников в начале рабочего дня, на обеспечение возможности соблюдения правил гигиены персоналом на рабочих местах. Это размещение при входе и в зданиях антисептиков для обработки рук, регулярная обработка помещений дезсредствами, регулярное проветривание помещений, ношение масок», - подчеркнул он.
Самим сотрудникам главный санитарный врач рекомендовал придерживаться режима «дом-работа», не выезжать за пределы своего населенного пункта. В случае вынужденной поездки – информировать работодателя.
Фото: 03.rospotrebnadzor.ru
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