Бурятия вернет 210 своих вахтовиков из Якутии

Они трудились на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении, где выявлен очаг коронавируса







Бурятия примет и разместит для прохождения режима самоизоляции 210 вахтовых рабочих - жителей республики, работающих на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении. Об этом директора компании «СтройтрансНефтегаз» Ивана Сибирева сначала устно, а сегодня и письменно уведомил глава Бурятии Алексей Цыденов.



Он уточнил, что работники с положительными тестами на COV1D-19 будут госпитализированы в больницы для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией в зависимости от тяжести заболевания, а контактные лица - в обсерваторы, сообщили в правительстве Бурятии.



Предварительно положительный результат на коронавирус подтвержден у более 3 тыс работников на Чаяндинском месторождении, где властями Якутии объявлен карантин, сообщает



«На сегодняшний день на Чаяндинском месторождении прошли тестирование на коронавирус около 10 тыс человек. Около трети из них предварительно показали положительный результат. В то же время у них нет симптомов. В вахтовом поселке имеются достаточное количество средств индивидуальной защиты и необходимый запас лекарственных препаратов. На месте проводятся все противоэпидемические мероприятия», - приводятся в сообщении слова главного внештатного инфекциониста Минздрава России Елены Малинниковой, которая работала в Якутии с 30 апреля по 2 мая для решения вопросов качественного оказания медпомощи в период борьбы с коронавирусом.



Как ранее сообщал глава Якутии Айсен Николаев, насчитывается всего 39 подтвержденных случаев заражения коронавирусом среди вахтовиков на Чаяндинском месторождении. С месторождения в Омск были вывезены 50 работников с признаками ОРВИ, результаты их анализов на коронавирус пока не получены. По сообщению пресс-службы правительства Якутии, для более полной и точной верификации количества зараженных силами «Газпрома» и его подрядчиков проводится вторичное тестирование, которое должно дать четкий результат по количеству инфицированных на территории месторождения.



Ранее вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил обеспечить все меры, чтобы не допустить распространение инфекции на Чаяндинском месторождении. Он также поручил Роспотребнадзору протестировать на коронавирус всех проживающих и работающих там.

В сообщении отмечается, что двое сотрудников с месторождения были эвакуированы в больницу Якутска, всего в медучреждения Якутии были госпитализированы более 60 человек. Власти Якутии 17 апреля объявили карантин на территории Чаяндинского месторождения, там расположено 34 вахтовых поселка различных подрядных организаций «Газпрома», где работает более 10 тыс человек.



Вывоз вахтовиков с Чаяндинского месторождения запланирован во вторник в Уфу и Волгоград, сообщил на брифинге в понедельник первый заместитель председателя правительства Якутии Алексей Колодезников.



«Авиакомпания «Якутия» заключила договор по вывозу вахтовиков со «Стройтранснефтегазом», основной компанией, генеральным подрядчиком на площадке. Сегодня и вчера сделаны четыре рейса, вывезено 400 человек. Завтра мы будем также делать рейсы в Уфу и Волгоград. Соответственно, подписан план, по которому мы работаем, и авиакомпания «Якутия», по заключенному контракту, эту работу выполняет», - сказал Колодезников. По его словам, на месторождении находится большое число жителей из Омской, Новосибирской, Иркутской и Челябинской областей.



Накануне авиакомпания «Якутия» вывезла в Башкирию спецрейсами 400 вахтовиков с Чаяндинского месторождения. До этого 50 человек были вывезены в Омск, 44 человека - в Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа, еще 61 человек находится в стационарах Якутии.



Фото: gazprom.ru Бурятия примет и разместит для прохождения режима самоизоляции 210 вахтовых рабочих - жителей республики, работающих на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении. Об этом директора компании «СтройтрансНефтегаз» Ивана Сибирева сначала устно, а сегодня и письменно уведомил глава Бурятии Алексей Цыденов.Он уточнил, что работники с положительными тестами на COV1D-19 будут госпитализированы в больницы для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией в зависимости от тяжести заболевания, а контактные лица - в обсерваторы, сообщили в правительстве Бурятии.Предварительно положительный результат на коронавирус подтвержден у более 3 тыс работников на Чаяндинском месторождении, где властями Якутии объявлен карантин, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт министерства здравоохранения РФ.«На сегодняшний день на Чаяндинском месторождении прошли тестирование на коронавирус около 10 тыс человек. Около трети из них предварительно показали положительный результат. В то же время у них нет симптомов. В вахтовом поселке имеются достаточное количество средств индивидуальной защиты и необходимый запас лекарственных препаратов. На месте проводятся все противоэпидемические мероприятия», - приводятся в сообщении слова главного внештатного инфекциониста Минздрава России Елены Малинниковой, которая работала в Якутии с 30 апреля по 2 мая для решения вопросов качественного оказания медпомощи в период борьбы с коронавирусом.Как ранее сообщал глава Якутии Айсен Николаев, насчитывается всего 39 подтвержденных случаев заражения коронавирусом среди вахтовиков на Чаяндинском месторождении. С месторождения в Омск были вывезены 50 работников с признаками ОРВИ, результаты их анализов на коронавирус пока не получены. По сообщению пресс-службы правительства Якутии, для более полной и точной верификации количества зараженных силами «Газпрома» и его подрядчиков проводится вторичное тестирование, которое должно дать четкий результат по количеству инфицированных на территории месторождения.Ранее вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил обеспечить все меры, чтобы не допустить распространение инфекции на Чаяндинском месторождении. Он также поручил Роспотребнадзору протестировать на коронавирус всех проживающих и работающих там.В сообщении отмечается, что двое сотрудников с месторождения были эвакуированы в больницу Якутска, всего в медучреждения Якутии были госпитализированы более 60 человек. Власти Якутии 17 апреля объявили карантин на территории Чаяндинского месторождения, там расположено 34 вахтовых поселка различных подрядных организаций «Газпрома», где работает более 10 тыс человек.Вывоз вахтовиков с Чаяндинского месторождения запланирован во вторник в Уфу и Волгоград, сообщил на брифинге в понедельник первый заместитель председателя правительства Якутии Алексей Колодезников.«Авиакомпания «Якутия» заключила договор по вывозу вахтовиков со «Стройтранснефтегазом», основной компанией, генеральным подрядчиком на площадке. Сегодня и вчера сделаны четыре рейса, вывезено 400 человек. Завтра мы будем также делать рейсы в Уфу и Волгоград. Соответственно, подписан план, по которому мы работаем, и авиакомпания «Якутия», по заключенному контракту, эту работу выполняет», - сказал Колодезников. По его словам, на месторождении находится большое число жителей из Омской, Новосибирской, Иркутской и Челябинской областей.Накануне авиакомпания «Якутия» вывезла в Башкирию спецрейсами 400 вахтовиков с Чаяндинского месторождения. До этого 50 человек были вывезены в Омск, 44 человека - в Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа, еще 61 человек находится в стационарах Якутии.Фото: gazprom.ru