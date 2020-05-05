Роспотребнадзор Бурятии: как отличить аллергию от COVID-19

На фоне сезонного обострения ведомство просит аллергиков быть осторожнее
Аллергические заболевания не являются факторами повышенного риска инфицирования и тяжелого течения COVID-19. Исключение – тяжелая, неконтролируемая бронхиальная астма и хроническая обструктивная болезнь легких, сообщает Роспотребнадзор Бурятии.
Симптомы поллиноза (сезонной аллергии):
- насморк;
- першение в горле;
- покраснение глаз;
- слезотечение, зуд;
Как отличить от симптомов при COVID-19? При сезонной аллергии:
- нет повышения температуры;
- нет выраженной слабости, утомляемости;
- нет болей в мышцах;
- нет кашля (кроме пациентов с бронхиальной астмой);
- нет одышки (кроме пациентов с бронхиальной астмой)
Роспотребнадзор рекомендует аллергикам оставаться дома: в воздухе помещений концентрация пыльцевых зерен значительно ниже. Установить в жилом помещении систему очистки воздуха. Ежедневно проводить дома влажную уборку. По возвращении с улицы нужно принять душ, вымыть голову, переодеться. Не употреблять пищевые продукты, способные усилить симптомы аллергии. А также принимать лекарства, назначенные врачом, а в случае ухудшения состояния обращаться за медицинской помощью.
Фото: pixabay.com
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