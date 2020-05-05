В Улан-Удэ больную с COVID-19 выписали из больницы преждевременно

В результате была заражена вся семья пациентки, а также круг контактных лиц



72-летняя улан-удэнка легла в больницу с трахеитом. Позже врачи заявили о двусторонней пневмонии. После лечения Надежду Кузнецову выписали домой, предварительно взяв анализы на коронавирус. Однако дожидаться результатов теста не стали. Как результат – вся семья, включая детей, заражена. Пострадали и посторонние лица, контактировавшие с родственниками бабушки. О точном количестве зараженных пока не сообщается.



Три скорой подряд



По словам родственников Надежды Кузнецовой, когда женщине стало плохо, они несколько раз вызывали скорую, но больную госпитализировать не торопились. Тем временем женщине, у которой, кроме мучительного кашля и одышки, были и проблемы с сердцем, становилось все хуже и хуже.



- Мы вызывали врачей скорой 7 апреля, потом еще 9 и 11 апреля. Причем врачи, прибывшие по двум первым вызовам, вообще не ставили диагноз. Я им говорила, что Надежде Савельевне становится все хуже. То слабость появляется, то, она говорила, пропал вкус. Нам сказали вызывать своего терапевта. Мы его вызвали, врач поставила диагноз «трахеит». Начали лечить, но состояние только ухудшалось, - восстанавливает хронологию тех дней невестка Надежды Кузнецовой Юлия.



И только третья по счету скорая забрала женщину в больницу, после того как врач услышала в легких хрипы. 11 апреля Надежду Савельевну отвезли в Республиканскую больницу, назначили лечение.



- Нам сказали сделать снимок, для чего направили в пульмонологию при госпитале ветеранов РКБ. Там мы шесть часов прождали результатов анализов. Часов в 12 ночи сообщили, что у свекрови двусторонняя пневмония. Сказали, надо госпитализировать, - вспоминает Юлия.



В госпитале ветеранов Надежда Савельевна пролежала неделю. По словам сына Сергея, выписка была неожиданной и явно неподготовленной.



- 23-го, в четверг, ее выписывают вечером, мы с женой удивились – как-то странно было, что нас заранее, как это обычно бывает, за сутки, не предупредили об этом. А только день в день. Мы вечером приехали, забрали маму. Она шла по коридору синюшного цвета, кое-как до нас дошла, - говорит Сергей Кузнецов.



Дома выяснилось, что у пожилой женщины температура под 38. Родственники попытались оказать ей помощь самостоятельно.



- Как можно было вот так выписывать? Толком не обследовав? Я часа три ее отогревала, возилась. Проходят сутки, и ночью вдруг приезжает скорая. Заходят врачи в противочумных костюмах. Объясняют, что у Надежды Савельевны перед выпиской взяли анализ на коронавирус и спустя сутки выяснилось, что он положительный. Где-то полпервого ночи свекровь опять увозят. Теперь уже в реанимацию инфекционной больницы, - вспоминает Юлия.



Испугалась своего отражения



Затем пациентку перевели в реанимацию больницы по ул. Солнечной. А через два дня - в обычную палату.



- Сначала мы вообще не могли до нее дозвониться, видимо, телефон убрали, подключали к аппарату ее. Но накануне смерти маму перевели в обычную палату. В нашем последнем телефонном разговоре она пожаловалась, что плохо себя чувствует. Говорит, вышла из реанимации, в палате впервые за несколько дней посмотрела на себя в зеркало и испугалась. Ничего, мол, не могу понять. Подбородок стал заостренный, язык черный, ногти синие на руках. Сказала: «кажется, меня залечили». Я попытался ее ободрить, ответил: «Крепись, вылечимся». Договорились еще раз созвониться попозже, - говорит Сергей.



Но больше поговорить с матерью ему было не суждено. В 10 утра 28 апреля Сергею позвонили из больницы, сообщив, что мама умерла ночью от сердечного приступа. В справке о смерти COVID-19 стоит лишь на третьем месте среди прочих причин смерти. На первых двух - «ДВС-синдром», «другая вирусная пневмония». В графе «важное состояние, способствовавшее смерти, но не связанные с болезнью» значится «аортальный стеноз». Иными словами, сердечная недостаточность.



Самое страшное, что у этой и без того трагической истории случилось и не менее печальное продолжение. Как выяснилось, в те сутки, пока Надежда Кузнецова провела дома после выписки, были заражены все домочадцы. На днях положительный тест на коронавирус выявлен у Сергея, Юлии и их двоих малолетних детей. Всю семью изолировали в «инфекционку».



- Мне непонятно, как могли врачи выписать мою маму, непосредственно зараженную этим вирусом! Также непонятно, откуда мог у нее взяться этот вирус, если при поступлении в больницу тест показывал отрицательный результат, а при выписке уже положительный. Но больше всего поражает, что при такой сегодняшней обстановке была допущена такая халатность, что врачи, не дождавшись результатов теста, выписывают человека. В результате, всю семью заразили! – возмущен Сергей Кузнецов.



Внезапный очаг



При этом пострадали не только члены семьи Кузнецовых, но и те, кто общался с ними в этот промежуток времени. Сегодня известно о заражении участкового врача, что приезжала домой к бабушке для ее обследования. Уже определен и изолирован круг лиц, контактировавших с медиком, результаты их анализов также сейчас ждут. В числе ожидающих и мать Юлии, а также ее коллеги, с кем она общалась на работе. В Минздраве Бурятии на вопрос, сколько в общей сложности выявлено в круге контактных лиц от этого неожиданного очага инфекции, нам ответить ничего не смогли. Сейчас по данному факту проводится как эпидрасследование, так и внутренняя служебная проверка.



Глава Минздрава Бурятии Евгения Лудупова дала нашему изданию комментарий по поводу этой неординарной ситуации.



- Сейчас разбор ситуации заканчиваем, но пока идет расследование. Действительно, факт такой был. Пациентку выписали до результатов теста. Врачи посмотрели, и с учетом того, что первый анализ был отрицательный и динамика с улучшением, а также с учетом временных рекомендаций, имеющихся на сегодня по ведению больных с пневмониями, они все это учли и выписали пациентку. При этом не дождавшись результата дополнительного анализа, - говорит Евгения Лудупова.



Как сообщают в Минздраве, сейчас в больницах города катастрофически не хватает мест в палатах, и, возможно, этот факт повлиял на такую оплошность медиков, когда пациентку выписали, поторопившись. Однако скрывать этот факт в Минздраве не собираются и обещают всех виновных лиц наказать.



Что касается других вопросов родственников о лечении пациентки и качественном оказании медпомощи, в этом, по словам чиновников Минздрава, сомневаться не приходится.



- То, что женщина, как говорят родственники, «была вся синяя», связано с сердечной недостаточностью. Пациентку перевели на Солнечную, куда переводим сложных больных. Где у нас специально сделан госпиталь для подобных пациентов. Там доктора нацелены не только на лечение COVID-19, но и сопутствующих заболеваний, в том числе работают кардиологи. Когда вирусная пневмония стала полегче, уже не было необходимости держать пациентку в реанимации, поэтому ее перевели в обычную палату. В этом плане врачи действовали правильно, - считает Евгения Лудупова.



Василиса Шишкина, «Номер один».

