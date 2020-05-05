В Бурятии за сутки прибавилось 43 больных коронавирусом

Общее число зарегистрированных случаев заражения на сегодня - 450



По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8.00 часов 05.05.2020 зарегистрировано 450 (+43) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-2019.



Из них успешно завершили лечение и выписались из больниц 125 человек, умерло 4 человека. Проходят лечение в стационарах 223 человека, 98 пациентов - на амбулаторном лечении и пансионате.



Проводятся противоэпидемические мероприятия, включающие определение границ эпидочагов, определение круга контактных лиц, организация их медицинского наблюдения и лабораторного обследования, а также проведение необходимых дезинфекционных мероприятий. На сегодня круг контактных лиц составляет 1445 человека, все лабораторно обследованы. Продолжаются дезинфекционные мероприятия в домашних очагах и по месту работы. На сегодня дезинфекция проведена на общей площади 358 582 кв. м. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, ситуация на контроле.



Из 43 новых случаев COVID-19: 6 чел. прибыли из других регионов, 13 чел. – из числа контактных в Кижингинском районе, 24 чел. – контактные с другими ранее выявленными COVID-19.



На 8:00 ч. 05 мая в инфекционных стационарах с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 223 больных, из них 22 ребенка (у троих детей диагностирована пневмония).



На амбулаторном лечении на 08.00 ч. 05.05.2020 находится 98 больных COVID-19 с легким течением заболевания, из них в пансионате для пребывания граждан с новой коронавирусной инфекцией с легким течением заболевания – 73 чел.



Всего выздоровели от COVID-19 – 125 человек, в т.ч. за прошедшие сутки выписано с выздоровлением 20 человек.



Всего умерло от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией - 4 чел. (06.04.2020, 14.04.2020, 28.04.2020, 29.04.2020).



В ГБУЗ «РКИБ» в отделении реанимации находятся 4 тяжелых взрослых пациентов с COVID-19, на ИВЛ больных нет.



В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации находятся 7 тяжелых взрослых пациентов с COVID-19, из них 1 больной COVID-19 в возрасте 89 лет - на ИВЛ.



В семи обсерваторах на 05.05.2020 г. на 08.00ч. находится 228 человек (в том числе в ГАУЗ «ДРКБ», п. Сотниково - 77 чел., в социально-оздоровительном отделении Госпиталя – 35 чел., в ЦВМ на Верхней Березовке – 24 чел., ЦВМ Оранж Хаус - 21, Горячинск – 25, в Кижингинском районе – 22чел., в Прибайкальском районе – 24 чел.).



В клинико-диагностических лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия» и 5 медицинских организаций (ГБУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер им. Г.Д. Дугаровой», ГАУЗ «РКБ им. Н.А. Семашко», ГБУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница», ГБУЗ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД», ГАУЗ «Республиканский кожно-венерологический диспансер») за сутки проведено исследований от 1739 человек, с нарастающим итогом – 39193 человека. Тест-системы для лабораторного исследования в Республике Бурятия имеются в достаточном количестве.



На «горячую линию» Минздрава РБ (телефон 8-3012-37-95-32) за прошедшие сутки поступило 322 обращений по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) (всего с нарастающим итогом – 20751 обращений). Работа операторов на многоканальном телефоне «горячей линии» продолжается в круглосуточном режиме.



По вопросам коронавирусной инфекции обращения также принимает диспетчерская служба 112.



По вопросам профилактики коронавирусной инфекции необходимо обращаться по телефонам 41-24-44, 33-27-50 и 89021 69 35 40



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