В Бурятии горит больше 30 га леса

Пожары зарегистрированы в Баунтовском, Бичурском и Еравнинском районах



Как сообщает республиканское агентство лесного хозяйства, за прошедшие сутки проводились работы по тушению 4 лесных пожаров в Баунтовском, Бичурском и Еравнинском районах на площади 33,5 га.



Все пожары возникли из-за неосторожного обращения с огнём. На тушении работало 161 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых. Задействовано 45 единиц лесопожарной техники. Два лесных пожара в Баунтовском эвенкийском и Еравнинском районах ликвидированы. Ещё 2 в Еравнинском и Бичурском районах локализованы, продолжаются работы по их дотушиванию.



Кроме того, на территории Бурятии под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» находится 5 термоточек в Баунтовском эвенкийском и Еравнинском районах.



Республиканское агентство лесного хозяйства напоминает - в лесах республики введён особый противопожарный режим. Разведение костров запрещено. Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны 20-44-44.



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