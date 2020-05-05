ГИБДД Бурятии устроило очередную охоту на маршрутчиков

Проверено семь транспортных средств, составлено три административных протокола



В целях снижения аварийности на пассажирском транспорте, предупреждения и пресечения нарушений ПДД, требований нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения при перевозке пассажиров сотрудники ГИБДД провели профилактическое мероприятие «Автобус». Проверка соблюдения установленных норм владельцами и водителями автобусов состоялась в Поселье.



В ходе мероприятия автоинспекторами было проверено 7 транспортных средств. Составлено три административных материала, в том числе один – в отношении должностного лица.



Также сотрудниками ГИБДД проведена разъяснительная беседа с водителями общественного транспорта с просьбой уделить особое внимание вопросам соблюдения скоростного режима, проезда пешеходных переходов и перевозке людей в автобусах.



Фото: «Номер один»

