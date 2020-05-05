В Бурятии два села посадили на жесткий карантин

Въезд и выезд из сел Баянгол и Мыла Закаменского района запрещены



В Комплексном центре социального обслуживания населения «Баянгол» выявлено два сотрудника с подтверждённым диагнозом COVID-19. По данному факту проводится эпидрасследование и комплекс противоэпидемических мероприятий, в том числе установление круга контактных лиц и дезинфекционные мероприятия.



На сегодняшний день установлен круг контактных лиц по обоим случаям 331 человек, в который входят члены семьи, пациенты и работники учреждения. Всем выдано постановление об изоляции, все находятся под медицинским наблюдением. Организовано и проводится их лабораторное обследование на COVID-19. Проведена дезинфекционная обработка подлежащих помещений.



Стоит отметить, что на основании решений Республиканского оперативного штаба при Главе Республики Бурятия, отраслевого оперативного штаба и рекомендаций Минтруда России в режиме «тотальной изоляции (консервации)» действует 19 учреждений социального обслуживания республики, в т.ч. Комплексный центр социального обслуживания населения «Баянгол» Закаменского района. Во всех учреждениях соблюдается режим усиленной обработки.



В рамках профилактических и противоэпидемических мероприятий Управлением Роспотребнадзора по РБ выдано предписание главе МО Закаменский район о введении ограничительных мероприятий. В настоящее время с. Баянгол и с. Мыла находятся на карантине, въезд и выезд запрещены.



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