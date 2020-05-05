Роспотребнадзор Бурятии ужесточил условия работы крупных торговых сетей

Например, в помещении магазина должно находиться не более 50 человек одновременно



Управлением Роспотребнадзора по РБ в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) выдано предписание в адрес хозяйствующих субъектов крупных торговых сетей продовольственных товаров о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий.



Так, организациям предписано:



- обеспечить реализацию пищевых продуктов в упакованном виде. Исключить возможность покупателям проводить самостоятельно навеску продуктов питания.



- Обеспечить соблюдение социального дистанцирования (не менее 1,5 метров между людьми), в том числе путем информирования граждан через громкоговорители. Не допускать превышения предельного количества лиц, которые могут одновременно находиться в одном помещении:



до 50 кв.м - не более 5 человек;



-до 100 кв.м - не более 10 человек;



до 200 кв.м - не более 25 человек;



свыше 200 кв.м - не более 50 человек.



Обеспечить проведение с кратностью каждые 2 часа качественной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств, уделив особое внимание дезинфекции тележек, корзин, дверей, дверных ручек, и тд



Обеспечить персонал средствами индивидуальной защиты– масками, респираторами, перчатками, кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами. Не допускать нахождение на рабочем месте работников без масок. Обеспечить организацию централизованного сбора использованных масок в герметичные упаковки из 2 полиэтиленовых пакетов.



Также предписано обеспечение других мер профилактики распространения COVID-19.



Фото: «Номер один»



