Роспотребнадзор Бурятии ужесточил условия работы крупных торговых сетей

Например, в помещении магазина должно находиться не более 50 человек одновременно
Управлением Роспотребнадзора по РБ в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) выдано предписание в адрес хозяйствующих субъектов крупных торговых сетей продовольственных товаров о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий.
Так, организациям предписано:
- обеспечить реализацию пищевых продуктов в упакованном виде. Исключить возможность покупателям проводить самостоятельно навеску продуктов питания.
- Обеспечить соблюдение социального дистанцирования (не менее 1,5 метров между людьми), в том числе путем информирования граждан через громкоговорители. Не допускать превышения предельного количества лиц, которые могут одновременно находиться в одном помещении:
до 50 кв.м - не более 5 человек;
-до 100 кв.м - не более 10 человек;
до 200 кв.м - не более 25 человек;
свыше 200 кв.м - не более 50 человек.
Обеспечить проведение с кратностью каждые 2 часа качественной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств, уделив особое внимание дезинфекции тележек, корзин, дверей, дверных ручек, и тд
Обеспечить персонал средствами индивидуальной защиты– масками, респираторами, перчатками, кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами. Не допускать нахождение на рабочем месте работников без масок. Обеспечить организацию централизованного сбора использованных масок в герметичные упаковки из 2 полиэтиленовых пакетов.
Также предписано обеспечение других мер профилактики распространения COVID-19.
Фото: «Номер один»
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