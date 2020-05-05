В Бурятии ожидается резкое ухудшение погоды

Власти готовятся к выходу из строя систем жизнеобеспечения
По данным Бурятского ЦГМС - филиала ФГБУ «Забайкальское УГМС» 6 мая ожидается ухудшение погоды, местами мокрый снег и сильный ветер до 17-22 м/с, значительное понижение дневных температур.
В целях предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций и повышения оперативности реагирования всем предприятиям и учреждениям, независимо от форм собственности, рекомендовано провести мероприятия по предупреждению ЧС, связанных с выходом из строя систем жизнеобеспечения:
- провести инструктаж дежурных и диспетчерских служб;
- проверить готовность техники и личного состава для работы в неблагоприятных условиях;
- обеспечить оперативное реагирование сил и средств, участвующих в ликвидации аварий на сетях тепло- электро- и водоснабжения.
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