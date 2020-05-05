В Бурятии военные усиливают подготовку к уличным боям

Российская армия наращивает соответствующие тренировочные мощности



Полигоны армейского общевойскового объединения Восточного военного округа, находящиеся в Республике Бурятия, в нынешнем году будут оборудованы новыми учебными точками.



Большие работы намечены на общевойсковом полигоне Бурдуны (Кяхтинский район). Их планируется завершить до старта летнего периода обучения военнослужащих.



«В летнем периоде обучения в общевойсковой армии большое внимание будет уделено отработке учебно-боевых задач в городских условиях мотострелковыми и танковыми подразделениями, подразделениями снайперов, связи, радиационной, химической и биологической защиты, а также радиоэлектронной борьбы», - сообщают на сайте Восточного военного округа.



Например, чтобы повысить качество обучения личного состава на Бурдунах, предполагается возвести макеты зданий для отработки действия личного состава в городских условиях.



Также будут обустроены дополнительные огневые позиции для БМП и танков, новые «стенки» для тренировки снайперов. Появятся новые участки для выполнения упражнений по армейской тактической стрельбе.



Подготовка к участию в вооруженных столкновениях идет полным ходом, денег на нее не жалеют. Навыки могут пригодиться в любой момент. Напомним, последней известной акцией вооруженных сил России было участие в военной кампании в Сирии.



Фото: «Номер один»

