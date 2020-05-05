В самоизоляции студенты Бурятского госуниверситета поздравили земляков с 9 мая

Ребята записали свой кавер на популярную военную песню «Смуглянка»



Студенческая весна в университете, это, пожалуй, самое ожидаемое событие для всех студентов нашей страны. Необходимо отметить, что одними из самых ярких и захватывающих выступлений на студвесне, всегда становились номера, посвященные Великой Отечественной войне. В этом году в вузах страны в связи с распространением коронавируса студенческая весна была отменена. Несмотря на это, студенты Бурятского государственного университета нашли возможность поздравить жителей Бурятии с праздником Победы.



Ребята записали свой кавер на популярную военную песню «Смуглянка». Записали не на студии, не в университете, а дома на свои смартфоны. Удивительно, но получилось зажигательное, творческое и одновременно душевное видео.



По словам Аюны Дашадылыковой, магистранта Социально-психологического факультета БГУ, на студвесну 2020 года было приготовлено действительно много номеров, посвященных 75-й годовщине победы Советского Союза в ВОВ. Однако ввиду объявленного режима самоизоляции, реализовать планы пока не удалось. Тем не менее, накопленная творческая энергия требовала выхода и получилось, что получилось. Аюна просит не судить строго и поздравляет от себя, от творческих коллективов БГУ с праздником 9 мая ветеранов, детей войны и всех жителей Бурятии.



Фото: youtube.com

