Запертые на самоизоляции люди спасаются как могут

Кто-то берет собаку в аренду у соседей, кто-то гуляет с мешком мусора, чтобы была отмазка перед мобильными группами, штрафующими нарушителей. А кто-то подходит к вопросу более радикально. Например, два рыбака отправились в путешествие на льдине. Однако МЧС помешало «отдыху» хитрых товарищей и отправило обратно в тесные квартиры.Случай произошел в Северобайкальске. Кто-то «настучал» в МЧС, что два рыбака самоизолировались на льдине и дрейфуют в Слюдянской губе у западного побережья Байкала. К тому моменту, как их обнаружили, льдина была уже в полутора километрах от берега. Спасатели на катере на воздушной подушке вызволили рыбаков и доставили в Северобайкальск. «Их состояние удовлетворительное», - описывает моральные страдания путешественников официальный сайт МЧС Бурятии.На этом фоне рассмотрим еще несколько способов самоизоляции, которыми ни в коем случае не рекомендуем пользоваться. Например, потеряться в горах, заблудиться в лесу, застрять в пещерах и тому подобное.Тем более что есть гораздо более простые и безопасные способы развлечь себя в период пандемии. Например, смастерить чучело собаки и гулять с ним под носом у полиции. Или порыбачить дома в ванной, предварительно переселив туда рыбок из аквариума. В общем, развлечений много.Нарисовал Укусика Покусай