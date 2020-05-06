Ослабление ограничений намечено на 10 мая





5 мая на очередном штабе по обеспечению устойчивого развития экономики в Бурятии принято решение ослабить ограничительные меры для ряда предприятий, начиная с 10 мая. Глава Бурятии отметил, что проблемы распространения коронавируса есть, но и тактика, практика действий со стороны санитарных и медицинских служб выработана.

- К сожалению, вы видите, что у нас с коронавирусом все непросто. Он разрастается. 450 сегодня подтвержденных диагнозов с нарастающим итогом. Большие очаги: 68 человек – очаг 4-й больницы, это Сосновый Бор, это привозные, большой очаг – это Кижинга, более 50 человек уже, завоз связан с вахтовиками с Ямала. Есть проблемы, но все эти очаги мы знаем, контактный круг понимаем, с ними работаем, - сказал Алексей Цыденов. - С учетом этого готовы идти на снижение мер ограничений. И планируем сразу после Дня Победы, с 10 числа, пойти на дополнительное снятие ограничений. Ограничения не коснутся, безусловно, массовых мероприятий, театров, кинотеатров, объектов общепита.По словам главы, в первую очередь ограничения будут снимать в сфере бытовых услуг и торговли непродовольственными товарами.- Это будут не только строительные материалы, но и одежда. Прочие магазины потихоньку начнем открывать, сервис различный. В общем, там, где нет массового скопления людей единовременно в одном месте, нет непосредственного взаимодействия человека с человеком, здесь я имею в виду массажи, бани, сауны. Такие предприятия не будут пока открываться. Все остальное будем потихоньку открывать. Поэтому с учетом того, что целый комплекс мер поддержки заработал, думаю, что дышать людям станет немного полегче. Я надеюсь, что все мы с вами это ощутим, ситуация станет повеселее, - отметил Алексей Цыденов.По словам руководителя республики, открытие магазинов должно сопровождаться жестким соблюдением всех санэпидмер.- Весь персонал на любом предприятии работает со средствами защиты, в масках, перчатках. Отдельная тема с торговыми организациями, где идет постоянный оборот людей, – с правилами, дезинфекцией поверхностей. Заявки подавать также через портал «Работающая Бурятия». Кто будет нарушать, закрываем сразу. Нарушает, допуска лишается, пока не будут сняты все ограничительные мероприятия. Поскольку мы понимаем, что это будет не скоро, то такое закрытие может быть надолго. Поэтому просьба ко всем максимально выполнять все меры безопасности. В этом нет ничего сложного, - сказал глава Бурятии.Как отметил Алексей Цыденов, власти сделают все, чтобы максимально сдерживать распространение вируса.- Мы идем на то, чтобы допустить к работе, насколько возможно, большее количество людей, предприятий. Но это движение двустороннее. Нам нужно ваше ответственное отношение. Если у нас будет потеря контроля над вирусом и его массовый рост, то будем закрываться. Посмотрите, что происходит за границей, нам такие трагические варианты развития ситуации не нужны, - подчеркнул руководитель республики .Фото: «Номер один»