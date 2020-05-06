Их не обеспечивали бесплатным проездом, одеждой и обувью





Прокуратура Октябрьского района Улан-Удэ выявила массу нарушений прав детей-сирот, обучающихся в организациях среднего профессионального образования.

«Студенты одного из техникумов не обеспечивались бесплатным проездом на городском транспорте. В колледже сиротам не выдавалась бесплатно одежда и обувь по нормам, установленным законодательством. В двух образовательных учреждениях социальная стипендия, а также компенсация на приобретение проездного билета в городском транспорте выплачивались в меньшем размере. Во всех образовательных организациях выявлены не соответствующие закону локальные нормативные акты, регулирующие вопросы обеспечения детей-сирот», рассказали в прокуратуре Бурятии.Прокурор района внес руководителям учреждений представления, по результатам рассмотрения которых студентам произведены все причитающиеся выплаты. Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Локальные нормативные акты приведены в соответствие с законодательством.Фото: «Номер один»