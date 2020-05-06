Машиностроителями могут стать строители, автомобилисты и даже «пищевики»



Улан-Удэнский авиационный завод объявил набор желающих пройти профессиональную переподготовку и получить инженерную специальность по направлению «конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств». Инициатива поддержана Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, сообщила пресс-служба АРЧК.



Обучение будет проходить в течение 5-6 месяцев на базе Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления. Получить новую специальность смогут кандидаты, имеющие высшее техническое образование по направлениям «Автомобили и автомобильное хозяйство», «Технология пищевого производства», «Строительство» и т.д. Участникам проекта, успешно прошедшим курс обучения, гарантировано трудоустройство на заводе.



«Мы планируем привлечь в этот проект 50 человек. Для первой группы из 10 человек занятия начнутся уже 18 мая. С учетом режима самоизоляции обучение будет проходить дистанционно с практикой на нашем заводе. После подготовки гарантировано трудоустройство на должность инженера-технолога. Стоимость курса обучения вузу оплачивает предприятие, поэтому для участников проекта оно будет бесплатным», - прокомментировали в У-УАЗ.



По мнению генерального директора АРЧК Сергея Ховрата, целенаправленные и последовательные мероприятия У-УАЗ по кадровому обеспечению своего производства – пример серьезного отношения работодателя не только к реализации стратегии развития предприятия, но к качеству подготовки кадров.



«Возможность найти кадры на рынке труда в период кризисных явлений – традиционный способ расширения команды, его используют нередко. Но инвестиции в подготовку кадров под свои задачи – это другой уровень, он демонстрирует стабильность намерений работодателя, его заинтересованность в развитии производства и сотрудников. Агентство со своей стороны окажет всестороннюю поддержку HR-проектам У-УАЗ», - сказал он.



Улан-Удэнский авиационный завод ставит целями своего дальнейшего развития создание эффективной проектно-конструкторской и производственной базы нового технологического уклада. С 2021 года планируется пополнить существующую на Улан-Удэнском авиационном заводе линейку новыми продуктами, что позволит к 2030 году увеличить существующий модельный ряд в ключевых и совершено новых для предприятия сегментах.



АРЧК является стратегическим партнером У-УАЗ в вопросах кадрового обеспечения. Агентство оказывает содействие в поиске и подборе персонала, организации ярмарок вакансий, организации подготовки и переподготовки кадров в интересах инвестора, реализации программы стажировок на предприятии и т.д.



Фото: minvr.ru

