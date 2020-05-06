Мужчину приговорили к обязательным работам





Баргузинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя. Он обвинялся в незаконной добыче водных биоресурсов в местах нереста.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в июне 2019 года мужчина, не имея разрешения на добычу водных биоресурсов, у притока реки Баргузин установил рыболовную сеть. В местах нереста он выловил 89 экземпляров семи видов рыб. Ущерб составил 114 тысяч рублей.Суд признал мужчину виновным и приговорил к 250 часам обязательных работ. Также удовлетворен иск прокурора о взыскании с браконьера суммы нанесенного ущерба.Фото: «Номер один»