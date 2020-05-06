Хотя угроза COVID-19 в китайской провинции Хубэй полностью не отменена
В дни каникул по случаю 1 Мая провинцию Хубэй в Центральном Китае посетило 7,35 млн туристов. Доход от туризма за пять дней каникул составил 2,45 млрд юаней (около 345 млн долларов). Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на управление культуры и туризма провинции.
Хотя эти цифры оказались значительно ниже показателей прошлого года, тем не менее, они указывают на уверенное восстановление туристической отрасли в провинции, наиболее пострадавшей от недавней вспышки коронавирусной инфекции, отмечает агентство.
Начиная с 2 мая уровень экстренного реагирования на угрозу эпидемии COVID-19 в провинции Хубэй был снижен с наивысшего до второго по серьезности.
Фото: russian.news.cn
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