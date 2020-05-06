Хотя угроза COVID-19 в китайской провинции Хубэй полностью не отменена



В дни каникул по случаю 1 Мая провинцию Хубэй в Центральном Китае посетило 7,35 млн туристов. Доход от туризма за пять дней каникул составил 2,45 млрд юаней (около 345 млн долларов). Об этом сообщает



Хотя эти цифры оказались значительно ниже показателей прошлого года, тем не менее, они указывают на уверенное восстановление туристической отрасли в провинции, наиболее пострадавшей от недавней вспышки коронавирусной инфекции, отмечает агентство.



Начиная с 2 мая уровень экстренного реагирования на угрозу эпидемии COVID-19 в провинции Хубэй был снижен с наивысшего до второго по серьезности.



Фото: russian.news.cn

В дни каникул по случаю 1 Мая провинцию Хубэй в Центральном Китае посетило 7,35 млн туристов. Доход от туризма за пять дней каникул составил 2,45 млрд юаней (около 345 млн долларов). Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на управление культуры и туризма провинции.Хотя эти цифры оказались значительно ниже показателей прошлого года, тем не менее, они указывают на уверенное восстановление туристической отрасли в провинции, наиболее пострадавшей от недавней вспышки коронавирусной инфекции, отмечает агентство.Начиная с 2 мая уровень экстренного реагирования на угрозу эпидемии COVID-19 в провинции Хубэй был снижен с наивысшего до второго по серьезности.Фото: russian.news.cn