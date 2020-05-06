Прогнозы быстрого прироста числа зараженных коронавирусом в майские праздники сбываются





В Бурятии сегодня зарегистрировано 499 лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-2019, сообщили в минздраве республики. В канун майских праздников – 30 апреля – общее число зараженных коронавирусом с нарастающим итогом составляло 297. А по сравнению с предыдущим днем рост составил плюс 49



Из них успешно завершили лечение и выписались из больниц 133 человека, умерло четыре человека, проходит лечение в стационарах 241 человек, из них 27 детей (у троих детей диагностирована пневмония),на амбулаторном лечении, в пансионате 121 больной.



На сегодня круг контактных лиц составляет 1663 человека, все лабораторно обследованы.



Из 49 новых случаев COVID-19: 7 человек прибыли из других регионов, 11 человек – из числа контактных в Кижингинском районе, четыре человека – сотрудники МВД и контактные с ранее выявленными, 27 человек – контактные с другими ранее выявленными COVID-19.



В инфекционной больнице в отделении реанимации находятся четверо тяжелых взрослых пациента с COVID-19, на ИВЛ больных нет. В стационаре по улице Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации находятся 7 тяжелых взрослых пациентов с COVID-19, из них один больной COVID-19 в возрасте 89 лет - на ИВЛ.



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