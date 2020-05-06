Пострадавшая за свой счет проходит реабилитацию





Улан-удэнка, которую высокопоставленный госслужащий на своем внедорожнике впечатал в бетонный блок и оставил без ноги, осваивает протез. Женщина за свой счет проходит реабилитацию, в то время как виновник наезда не помогает ей ни словом, ни делом.

Напомним, шокирующее ДТП произошло в феврале этого года в одном из дворов по улице Октябрьской. 56-летний водитель «Лексуса» на огромной скорости сбил двух женщин, впечатав одну из них в бетонный блок, да так, что у пострадавшей оказалась раздроблена нога, ее, к сожалению, медикам пришлось ампутировать.- В марте Екатерину выписали из больницы, сейчас она проходит у нас реабилитацию, - рассказывает Иван Худяков, генеральный директор центра протезирования и ортопедии «Салют Орто». - На базе нашей школы ходьбы девушка тестирует новый протез. Если вы встретите ее на улице, то можете не заметить, что у нее ампутация. Она девушка молодая, при этом очень позитивная, несмотря на то, что на ее долю выпало много испытаний.По словам гендиректора компании, нельзя было терять драгоценное время и ждать, пока решатся все юридические вопросы. После ампутации нужно как можно быстрее поставить протез, чтобы человек не забыл, как ходить.- Сделать для человека протез мало, самое главное - научить им пользоваться, потому что все-таки это не своя нога, и, что бы там ни говорили по поводу кибернаворотов, которые есть у современных протезов, своя нога все равно лучше, - делится Иван Худяков.Протез у Екатерины модульный, не самой последней модификации, но в данном случае для реабилитации он лучший. Не самый дешевый, хотя его стоимость порядка 400 тыс. рублей.Даже в условиях карантина Екатерина получила все необходимые реабилитационные мероприятия. Притом что реабилитацию она проходит за свой счет.- Я точно знаю, что виновник ДТП не оплачивает ни сам протез, ни реабилитацию, ведь, помимо протезирования, необходим курс медицинских процедур, в том числе специальный массаж. Насколько я понял, виновник наезда не принес Екатерине извинений. Даже по-человечески не помог ни словом, ни делом, - сетует гендиректор «Салют Орто».Сейчас решается вопрос с региональным Фондом социального страхования, который, скорее всего, выдаст девушке направление на протезирование за счет государства. Однако часть реабилитационных действий платные, и это как минимум те расходы, что должен взять на себя виновник ДТП.Напомним, предварительно известно, что за рулем внедорожника, совершившего наезд, был начальник одного из отделов УФССП Бурятии. Расследование уголовного дела по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека» продолжается.Любовь Ульянова, «Номер один»Фото: из архива И. Худякова