Более 200 видов групп моллюсков и рачков найдены в Байкале с начала года

База данных фауны Забайкальского национального парка в 2020 году пополнилась 251 видом двух древнейших групп моллюсков и ракообразных. Всего отмечено 69 видов моллюсков (группы брюхоногие и двустворчатые моллюски) и 181 вид ракообразных (группы веслоногие, ветвистоусые, равноногие рачки и гаммарусы).Как сообщили в «Заповедном Подлеморье», объединенной дирекции Забайкальского нацпарка и Баргузинского заповедника, в базу данных вошли представители водной фауны, обитающие в акватории Ушканьих островов, полуострова Святой Нос и Чивыркуйского залива.«Недавно бурятский ученый А. Левашкевич нашел в Чивыркуйском заливе новый для науки вид бокоплава Garjajewia cabanisii pleshanowi. Этот автор произвел полную инвентаризацию таксономического и экологического разнообразия бокоплавов Чивыркуйского залива (127 видов, из них 95 байкальских эндемиков), успешно защитил кандидатскую диссертацию. На основе наличия локальных эндемиков Чивыркуйский залив может быть выделен в отдельную провинцию Байкальской зоогеографической области», - рассказали в «Заповедном Подлеморье».Формирование инвентаризационных баз видов флоры и фауны сотрудники научного отдела «Заповедного Подлеморья» проводят ежегодно. Озеро Байкал – уникальная природная лаборатория по изучению видового разнообразия и эволюции, которая может дать ключ к образованию мировой пресноводной фауны. Только число видов ракообразных, обитающих в Байкале (более 690) превышает число видов (650) всей пресноводной фауны Евразии.При этом, несмотря на почти 200-летнюю историю изучения фауны Байкала, точное число видов не известно до сих пор. Согласно последним подсчетам Байкал населяет 2595 видов водной фауны. По мнению известного иркутского исследователя О.Тимошкина, эта цифра не более чем на 60% отражает реальное число видов животных, населяющих Байкал.Фото: zapovednoe-podlemorye.ru