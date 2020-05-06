Он ушел из дома еще 1 мая и до сих пор не вернулся

В Улан-Удэ полицейские разыскивают 12-летнего Ярослава Алексеева, который 1 мая ушел из дома на улице Лермонтова и до настоящего времени не вернулся, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.Приметы: европейской внешности, на вид 11-12 лет, худощавого телосложения, рост 150 см, волосы русого цвета, глаза карие.Был одет: мастерка темно-синего цвета без капюшона, джинсы светло-голубого цвета, кроссовки синего цвета со шнурками, кепка черного цвета.При себе ничего не имел. Ранее уходил.При наличии какой-либо информации о пропавшем или его местонахождении просим сообщить в полицию по телефонам:Фото: pixabay.com и МВД по Бурятии