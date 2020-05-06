Докризисный уровень дохода сохранился только у 60 процентов работающих



Несмотря на пандемию коронавируса, каждый второй россиянин работает - 58%, большинство из них - с заключением трудового договора (43%). Небольшая доля опрошенных зарегистрированы как ИП (3%), столько же работают неофициально без договоров (3%), сообщает



Не работают 42% наших соотечественников, чаще женщины (49%), молодежь студенческого возраста - 18-24 лет (54%), а также россияне пенсионного возраста 60+ (81%).



Те, кто имеет трудовую занятость, чаще работают в сфере промышленности (15%), торговли, общественного питания или гостиничного бизнеса (14%), в сфере образования (13%), строительства (10%) или здравоохранения, физической культуры и социального обеспечения (9%).



О мерах поддержки трудового населения со стороны работодателей в связи с эпидемией коронавируса слышали большинство работающих россиян. О том, что нерабочая неделя с 28 марта по 5 апреля была с сохранением заработной платы, знают 84% работающих россиян, а слышал об этом каждый десятый (10%). Две трети сообщили, что работодатель полностью выполнил это условие (68%), о частичном выполнении сообщили 9%, а о невыполнении - 5%. Затруднились дать ответ 14%.



Три четверти работающего населения страны (79%) знают о мере поддержки в качестве сохранения заработной платы на время нерабочего месяца с 6 по 30 апреля, а 15% — слышали об этом. У 64% работающих россиян работодатели полностью оказывают на фоне пандемии данную меру поддержки, у 10% - частично, а у 5% - не выполняют. Затруднились оценить выполнение данной меры 16%.



Абсолютное большинство ведущих трудовую деятельность опрошенных знают о переводе на удаленный формат работы (86%), каждый десятый что-то слышал об этом (10%). Смогли обеспечить полный переход своих сотрудников на удаленную работу 54% работодателей опрошенных, частичный - 16%, а не смогли реализовать эту меру 7%. Каждый пятый затруднился дать оценку (18%).



О мере обеспечения четырнадцатидневного карантина для сотрудников, вернувшихся из зарубежной поездки, знают 85% работающих россиян, слышали о карантине 11%. Выполняют эту меру на работе у 64% россиян полностью, у 3% частично. Такая же доля (3%) не выполняет эту меру. Четверть работающих россиян затруднились дать оценку степени выполнения данной меры (27%).



Об обеспечении двухнедельного карантина для сотрудников старше 60 лет знают 74% трудящихся, слышали — 13%. О соблюдении этой меры сообщают 63% работающих россиян, о частичном соблюдении — 5%. Полностью не выполняют 4%. Оценку не смогли дать 24% трудящихся.



Более чем у половины трудящихся доход за последний месяц остался на прежнем уровне (60%). О незначительном снижении сообщили 15%, о значительном - 19%. Жители двух столиц чаще других говорили о значительном снижении дохода - 29%.



Фото: «Номер один» Несмотря на пандемию коронавируса, каждый второй россиянин работает - 58%, большинство из них - с заключением трудового договора (43%). Небольшая доля опрошенных зарегистрированы как ИП (3%), столько же работают неофициально без договоров (3%), сообщает ВЦИОМ Не работают 42% наших соотечественников, чаще женщины (49%), молодежь студенческого возраста - 18-24 лет (54%), а также россияне пенсионного возраста 60+ (81%).Те, кто имеет трудовую занятость, чаще работают в сфере промышленности (15%), торговли, общественного питания или гостиничного бизнеса (14%), в сфере образования (13%), строительства (10%) или здравоохранения, физической культуры и социального обеспечения (9%).О мерах поддержки трудового населения со стороны работодателей в связи с эпидемией коронавируса слышали большинство работающих россиян. О том, что нерабочая неделя с 28 марта по 5 апреля была с сохранением заработной платы, знают 84% работающих россиян, а слышал об этом каждый десятый (10%). Две трети сообщили, что работодатель полностью выполнил это условие (68%), о частичном выполнении сообщили 9%, а о невыполнении - 5%. Затруднились дать ответ 14%.Три четверти работающего населения страны (79%) знают о мере поддержки в качестве сохранения заработной платы на время нерабочего месяца с 6 по 30 апреля, а 15% — слышали об этом. У 64% работающих россиян работодатели полностью оказывают на фоне пандемии данную меру поддержки, у 10% - частично, а у 5% - не выполняют. Затруднились оценить выполнение данной меры 16%.Абсолютное большинство ведущих трудовую деятельность опрошенных знают о переводе на удаленный формат работы (86%), каждый десятый что-то слышал об этом (10%). Смогли обеспечить полный переход своих сотрудников на удаленную работу 54% работодателей опрошенных, частичный - 16%, а не смогли реализовать эту меру 7%. Каждый пятый затруднился дать оценку (18%).О мере обеспечения четырнадцатидневного карантина для сотрудников, вернувшихся из зарубежной поездки, знают 85% работающих россиян, слышали о карантине 11%. Выполняют эту меру на работе у 64% россиян полностью, у 3% частично. Такая же доля (3%) не выполняет эту меру. Четверть работающих россиян затруднились дать оценку степени выполнения данной меры (27%).Об обеспечении двухнедельного карантина для сотрудников старше 60 лет знают 74% трудящихся, слышали — 13%. О соблюдении этой меры сообщают 63% работающих россиян, о частичном соблюдении — 5%. Полностью не выполняют 4%. Оценку не смогли дать 24% трудящихся.Более чем у половины трудящихся доход за последний месяц остался на прежнем уровне (60%). О незначительном снижении сообщили 15%, о значительном - 19%. Жители двух столиц чаще других говорили о значительном снижении дохода - 29%.Фото: «Номер один»