Учреждению выделили два миллиона на оборудование и средства защиты





Рудник «Ирокинда» ПАО «Бурятзолото» (входит в международную компанию Nordgold) оказал финансовую помощь в размере двух миллионов рублей расположенной рядом Муйской центральной районной больнице для подготовки к борьбе с COVID-19.

На эти средства больница планирует приобрести дополнительное медицинское оборудование, которое включает кислородные концентраторы, бактерицидные облучатели-рециркуляторы воздуха, бесконтактные термометры и измерители внутриглазного давления. Помимо этого, часть средств пойдёт на закупку противочумных костюмов и медицинских масок, а также оборудования для утилизации медицинских отходов.«Приоритет компании Nordgold – защитить своих сотрудников, подрядчиков и поставщиков, а также людей, живущих рядом с нашими предприятиями. Мы следим за ситуацией в регионе и помогаем в решении тех проблем и задач, которые требуют нашего участия. Уверен, что оказываемая рудником «Ирокинда» поддержка позволит укомплектовать центральную больницу Муйского района всем необходимым в борьбе с пандемией», сообщил исполнительный директор рудника «Ирокинда» Марсель Газизов.Фото: pixabay.com