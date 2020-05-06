На данный момент в республике зарегистрировано 70 таких машин





Законопроект, внесенный на сегодняшнюю сессию Хурала Бурятии, предполагает расширение перечня тех, кто имеет право на получение льготы по уплате транспортного налога с 1 января 2020 года. От уплаты планируется освободить физических и юридических лиц – собственников транспортных средств, оснащенных только электрическими двигателями. То есть – владельцев электромобилей.

«В отработанных газах автомобиля с двигателем внутреннего сгорания содержится большое количество вредных веществ, в том числе окислы азота и окись углерода, которые попадают в воздух, вдыхаемый пешеходами. Также при сжигании топлива выделяется парниковые газы, являющиеся одной из причин долговременных климатических изменений», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.Такие меры, по мнению авторов проекта, необходимы из-за роста количества личного автотранспорта в республике и, соответственно, негативного влияния выхлопных газов на окружающую среду и здоровье жителей.«Одним из действенных методов является стимулирование населения к использованию электромобилей. Очевидно, что для внутригородского автотранспорта в ближайшее время нет более экологически чистой и относительно недорогой альтернативы», - считают они.При этом, по данным МВД, по состоянию на 5 марта в Бурятии зарегистрировано 383 372 единицы автотранспортных средств, в том числе 70 электромобилей.Выпадающие доходы республиканского бюджета возникнут с 2021 года и оцениваются в размере 131 тысяча рублей в год.«Очевидно, что данные издержки принятия закона несопоставимо малы по сравнению величиной ущерба, наносимого окружающей природной среде и здоровью населения республики выхлопами автомобильного транспорта», - говорится в документе.Депутаты Харала поддержали законопроект. Правда, в ходе обсуждения у Иринчея Матханова возникли вопросы относительно судьбы его инициативы по отмене транспортного налога для сельхозтехники и для пассажирского транспорта. Как выяснилось, законопроект на эту тему сегодня находится в работе у другого депутата – Галсана Дареева. Однако, судя по всему, он еще не готов.Фото: pixabay.com