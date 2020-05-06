Из вуза на фронт ушли 165 человек



В преддверии 75-летия Великой Победы в Бурятском государственном университете пройдёт открытие памятника, посвящённого Великой Отечественной войне.

7 мая в 12-00 Бурятский госуниверситет откроет мемориал, посвященный преподавателям и студентам БГПИ, ушедшим на фронт в 1941-1945 годах.



Уже 4 июля 1941 года первые студенты были призваны в Красную армию. Примерно в то же время была призвана в армию и половина преподавателей Бурятского государственного педагогического института. На фронт призывали и девушек, к февралю 1942 года в вузе осталось всего 150 студентов.



Преподавателями и студентами исторического факультета БГУ была проведена кропотливая работа по установлению участников войны, сейчас их 165 человек, но так как работа по изучению архивных документов не прекращается, в будущем этот список, возможно, будет дополнен.



«Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в Бурятии, мы решили не менять планы и все же открыть памятник накануне праздника Победы. Однако сделаем это, с одной стороны, очень аккуратно, а с другой, – технологично. В этот раз мы не приглашаем гостей: фактически памятник откроем только с нашими историками, которые провели большую работу, тщательно разыскивали информации о фронтовиках. Но всё мероприятие мы будем транслировать онлайн, и посмотреть её сможет каждый», - рассказал ректор БГУ Николай Мошкин.



БГУ с момента объявления режима самоизоляции работает с применением онлайн-технологий. Лекции, учебная практика, заседания Ученого совета, даже зачеты и экзамены ведутся в сети Интернет. Поэтому, уже имея опыт такой работы, университет решил не переносить торжественное открытие мемориала, соблюдая при этом все требования безопасности.



Онлайн-трансляция открытия мемориала будет доступна 7 мая в 12:00 ч.



Фото: БГУ 7 мая в 12-00 Бурятский госуниверситет откроет мемориал, посвященный преподавателям и студентам БГПИ, ушедшим на фронт в 1941-1945 годах.Уже 4 июля 1941 года первые студенты были призваны в Красную армию. Примерно в то же время была призвана в армию и половина преподавателей Бурятского государственного педагогического института. На фронт призывали и девушек, к февралю 1942 года в вузе осталось всего 150 студентов.Преподавателями и студентами исторического факультета БГУ была проведена кропотливая работа по установлению участников войны, сейчас их 165 человек, но так как работа по изучению архивных документов не прекращается, в будущем этот список, возможно, будет дополнен.«Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в Бурятии, мы решили не менять планы и все же открыть памятник накануне праздника Победы. Однако сделаем это, с одной стороны, очень аккуратно, а с другой, – технологично. В этот раз мы не приглашаем гостей: фактически памятник откроем только с нашими историками, которые провели большую работу, тщательно разыскивали информации о фронтовиках. Но всё мероприятие мы будем транслировать онлайн, и посмотреть её сможет каждый», - рассказал ректор БГУ Николай Мошкин.БГУ с момента объявления режима самоизоляции работает с применением онлайн-технологий. Лекции, учебная практика, заседания Ученого совета, даже зачеты и экзамены ведутся в сети Интернет. Поэтому, уже имея опыт такой работы, университет решил не переносить торжественное открытие мемориала, соблюдая при этом все требования безопасности.Онлайн-трансляция открытия мемориала будет доступна 7 мая в 12:00 ч. в паблике БГУ в Вконтакте , а запись будет позже размещена на сайте БГУ.Фото: БГУ