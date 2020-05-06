Выпускник Бурятского сельскохозяйственного института более 20 лет делал военную карьеру

Временно исполняющим обязанности руководителя Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия назначен Василий Грамаев, заместитель руководителя управления, сообщила его пресс-служба.родился 17 мая 1965 года на станции Мирная Читинской области. Окончил Бурятский сельскохозяйственный институт (1987), Институт государственного администрирования (2013). Более 20 лет проходил службу в Забайкальском военном округе, а затем Сибирском военном округе в должности начальника ветеринарной санитарной службы. Имеет ведомственные награды.С 2010 года работал заместителем руководителя Управления Россельхознадзора по Забайкальскому краю и Амурской области, с 2014 – заместителем руководителя Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия. Государственный советник Российской Федерации второго класса.Фото: 38fsvps.ru