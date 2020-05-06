06.05.2020
Врио руководителя регионального Россельхознадзора стал Василий Гармаев

Врио руководителя регионального Россельхознадзора стал Василий Гармаев

Выпускник Бурятского сельскохозяйственного института более 20 лет делал военную карьеру

Временно исполняющим обязанности руководителя Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия назначен Василий Грамаев, заместитель руководителя управления, сообщила его пресс-служба.



Василий Петрович Гармаев родился 17 мая 1965 года на станции Мирная Читинской области. Окончил Бурятский сельскохозяйственный институт (1987), Институт государственного администрирования (2013). Более 20 лет проходил службу в Забайкальском военном округе, а затем Сибирском военном округе в должности начальника ветеринарной санитарной службы. Имеет ведомственные награды.

С 2010 года работал заместителем руководителя Управления Россельхознадзора по Забайкальскому краю и Амурской области, с 2014 – заместителем руководителя Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия. Государственный советник Российской Федерации  второго  класса.

Фото: 38fsvps.ru
агро Россельхознадзор назначение
^