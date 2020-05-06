06.05.2020
В Улан-Удэ задержали подозреваемого в попытке грабежа

В Улан-Удэ задержали подозреваемого в попытке грабежа

Она произошла 17 апреля в Советском районе

В Улан-Удэ сотрудники полиции задержали в попытке грабежа. Нападение произошло вечером 17 апреля в Советском районе. Молодой человек со спины подошел к женщине, достававшей пакеты из припаркованного рядом с домом автомобиля, и попытался похитить имущество. Однако, испугавшись криков потерпевшей, скрылся.



В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции подозреваемый задержан. Им оказался 25-летний житель Улан-Удэ. Молодой человек не работает, ранее неоднократно судим, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Следствие продолжается.

Фото: МВД по Бурятии
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