Артисты выступят в городских дворах, где живут ветераны войны



В Улан-Удэ 9 мая с концертами во дворы, где проживают ветераны Великой Отечественной войны, приедут и дадут небольшие концерты артистические бригады учреждений культуры администрации Улан-Удэ, сообщили в ее пресс-службе.



В условиях карантина, связанного с борьбой с коронавирусом, эти концерты напомнят ветеранам фронтовые бригады артистов, которые начали создаваться буквально с первых дней Великой Отечественной войны. Общее число их участников, по приблизительным подсчетам, насчитывало свыше 40 тыс. В их число входили академические музыканты, солисты музыкальных театров, актеры и даже цирковые артисты. Концерты фронтовых бригад называли «душевными боеприпасами фронту». Фронтовые бригады выступали и в тылу.



Администрация Улан-Удэ приглашает горожан выйти на балконы и исполнить вместе с артистами любимые песни и поздравить ветеранов.



Фото: ulan-ude-info.ru

