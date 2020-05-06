Его источник установить так и не удалось



Как сообщили в Роспотребнадзоре Бурятии, в кижингинский очаг заражения коронавирусной инфекцией на сегодня входит уже 64 заболевших.

- Сегодня уже выявляются случаи заражения из второго круга контактных лиц. Процесс повторяется как с первым очагом, - отметили в ведомстве.



Как установили специалисты Роспотребнадзора, мужчина, от которого произошло заражение, болел уже продолжительное время и имел все симптомы заболевания. За медицинской помощью он не обращался, занимаясь самолечением. В таком состоянии он встречался с другими людьми, в том числе участвовал «в мероприятии с большим скоплением людей».



- Этот очаг разрастается, мы ждем новых и новых случаев. Очаг уже выходит за пределы Кижингинского района, уже связан



При этом источник заражения самого мужчины установить так и не удалось.



- Мы находимся в такой фазе эпидемиологического процесса, когда уже сложно установить источник, - отметили в ведомстве.



Напомним, первый заболевший в Кижингинском районе



Фото: пресс-служба правительства Бурятии - Сегодня уже выявляются случаи заражения из второго круга контактных лиц. Процесс повторяется как с первым очагом, - отметили в ведомстве.Как установили специалисты Роспотребнадзора, мужчина, от которого произошло заражение, болел уже продолжительное время и имел все симптомы заболевания. За медицинской помощью он не обращался, занимаясь самолечением. В таком состоянии он встречался с другими людьми, в том числе участвовал «в мероприятии с большим скоплением людей».- Этот очаг разрастается, мы ждем новых и новых случаев. Очаг уже выходит за пределы Кижингинского района, уже связан с Иволгинским районом и Улан-Удэ, уже присоединяется Еравнинский район. С ним связан очаг в Сотниково, там 7 случаев, - сказали в Роспотребнадзоре.При этом источник заражения самого мужчины установить так и не удалось.- Мы находимся в такой фазе эпидемиологического процесса, когда уже сложно установить источник, - отметили в ведомстве.Напомним, первый заболевший в Кижингинском районе появился 27 апреля Фото: пресс-служба правительства Бурятии